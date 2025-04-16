BASEISFOREVERY1

مشروع Base هو مشروع للجميع.

اسم العملة المشفرةBASEISFOREVERY1

التصنيفNo.3145

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.021814173526540973,2025-04-17

أدنى سعر0.003071140235231485,2025-04-16

البلوكتشين العامBASE

مقدمةمشروع Base هو مشروع للجميع.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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BASEISFOREVERY1/USDT
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تداولات السوق
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
BASEISFOREVERY1/USDT
Base is for everyone
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (BASEISFOREVERY1)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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