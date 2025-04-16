BASEISFOREVERY1

مشروع Base هو مشروع للجميع.

اسم العملة المشفرةBASEISFOREVERY1

التصنيفNo.3145

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.021814173526540973,2025-04-17

أدنى سعر0.003071140235231485,2025-04-16

البلوكتشين العامBASE

مقدمةمشروع Base هو مشروع للجميع.

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