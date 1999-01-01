BASEDD

$BASEDD هو توكن أطلقه @SolJakey ويديره @SUPERBASEDD، ويجمع بين البث المباشر واقتصاد التوكن الخاص بالمبدعين. يمكن للمستخدمين سكّ التوكن على pump.fun، والبث المباشر، والتنافس على basedd.house للحصول على فرصة ربح $BASEDD. @SUPERBASEDD هو مشروع فريد من نوعه قائم على سولانا، يجمع بين نشر العملات المشفرة، وجمع التبرعات من الرموز غير القابلة للاستبدال، وجمع الأعمال الفنية الرقمية.

اسم العملة المشفرةBASEDD

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$BASEDD هو توكن أطلقه @SolJakey ويديره @SUPERBASEDD، ويجمع بين البث المباشر واقتصاد التوكن الخاص بالمبدعين. يمكن للمستخدمين سكّ التوكن على pump.fun، والبث المباشر، والتنافس على basedd.house للحصول على فرصة ربح $BASEDD. @SUPERBASEDD هو مشروع فريد من نوعه قائم على سولانا، يجمع بين نشر العملات المشفرة، وجمع التبرعات من الرموز غير القابلة للاستبدال، وجمع الأعمال الفنية الرقمية.

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