BANK

Lorenzo عبارة عن منصة إدارة أصول على مستوى مؤسسي تصدر توكن يحجمل عائدًا مدعوم باستراتيجيات أساسية متنوعة، مع منتجين رئيسيين يتميزان بتوكن تخزين BTC السائل stBTC المدعوم من عائدات حصة Babylon وBTC المغلفة enzoBTC التي تحتوي على عائد Lorenzo الأصلي وعائدات زراعة السيولة على السلسلة.

اسم العملة المشفرةBANK

التصنيفNo.733

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)7.33%

المعروض المتداول425,250,000

إجمالي العرض2,100,000,000

إجمالي العرض425,250,000

معدل التداول0.2025%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.09177061454901096,2025-05-23

أدنى سعر0.018389388782512995,2025-04-18

البلوكتشين العامBSC

مقدمةLorenzo عبارة عن منصة إدارة أصول على مستوى مؤسسي تصدر توكن يحجمل عائدًا مدعوم باستراتيجيات أساسية متنوعة، مع منتجين رئيسيين يتميزان بتوكن تخزين BTC السائل stBTC المدعوم من عائدات حصة Babylon وBTC المغلفة enzoBTC التي تحتوي على عائد Lorenzo الأصلي وعائدات زراعة السيولة على السلسلة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.