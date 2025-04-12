BABY

إن Babylon هو نظام لامركزي يُمكّن من إيداع بيتكوين الأصلي مباشرةً على سلسلة بلوكتشين بيتكوين دون وسطاء. يُطبّق البروتوكول بنية أمان مشتركة مبتكرة تُوسّع نطاق نموذج أمان بيتكوين ليشمل النظام البيئي اللامركزي الأوسع. من خلال بنيته، يُمكن لمحتفظي البيتكوين المشاركة في عمليات إيداع متعددة مع الحفاظ على أصولهم على شبكة بيتكوين، مما يُوفر ضمانات أمان قابلة للتحقق لشبكات بيتكوين الآمنة (BSNs). تتمثل الوظيفة الأساسية للبروتوكول في تعزيز أمان إجماع إثبات الحصة (PoS) من خلال تطبيق آليات إيداع بيتكوين. من خلال أساسيات التشفير والابتكارات على مستوى البروتوكول، يُمكّن بروتوكول Babylon إيداع بيتكوين بدون ثقة مع فترات فك ارتباط فعّالة.

اسم العملة المشفرةBABY

التصنيفNo.239

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية0.0001%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1,13%

المعروض المتداول2 383 766 290,98

إجمالي العرض∞

إجمالي العرض10 115 621 905

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.17283055403102,2025-04-12

أدنى سعر0.06724285551252143,2025-04-19

البلوكتشين العامBABYLON

مقدمةإن Babylon هو نظام لامركزي يُمكّن من إيداع بيتكوين الأصلي مباشرةً على سلسلة بلوكتشين بيتكوين دون وسطاء. يُطبّق البروتوكول بنية أمان مشتركة مبتكرة تُوسّع نطاق نموذج أمان بيتكوين ليشمل النظام البيئي اللامركزي الأوسع. من خلال بنيته، يُمكن لمحتفظي البيتكوين المشاركة في عمليات إيداع متعددة مع الحفاظ على أصولهم على شبكة بيتكوين، مما يُوفر ضمانات أمان قابلة للتحقق لشبكات بيتكوين الآمنة (BSNs). تتمثل الوظيفة الأساسية للبروتوكول في تعزيز أمان إجماع إثبات الحصة (PoS) من خلال تطبيق آليات إيداع بيتكوين. من خلال أساسيات التشفير والابتكارات على مستوى البروتوكول، يُمكّن بروتوكول Babylon إيداع بيتكوين بدون ثقة مع فترات فك ارتباط فعّالة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.