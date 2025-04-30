B2

شبكة B² Network هي حلٌّ معياريٌّ لتوسيع نطاق بيتكوين. تُقدّم B² Rollup (أول تجميع بيتكوين قائم على التزام التحقق من عدم وجود معرفة)، وB² Hub (أول طبقة توافر بيانات بيتكوين تُحقّق النهائيّة على شبكة بيتكوين)، وMiningSquared (أول تجمع تعدين بيتكوين يُقدّم منتجات عائد BTC قابلة للاشتراك التلقائي).

اسم العملة المشفرةB2

التصنيفNo.720

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1,590.85%

المعروض المتداول46,900,245

إجمالي العرض210,000,000

إجمالي العرض210,000,000

معدل التداول0.2233%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.775982192516107,2025-05-06

أدنى سعر0.4078882421972823,2025-04-30

البلوكتشين العامBSQUARED

مقدمةشبكة B² Network هي حلٌّ معياريٌّ لتوسيع نطاق بيتكوين. تُقدّم B² Rollup (أول تجميع بيتكوين قائم على التزام التحقق من عدم وجود معرفة)، وB² Hub (أول طبقة توافر بيانات بيتكوين تُحقّق النهائيّة على شبكة بيتكوين)، وMiningSquared (أول تجمع تعدين بيتكوين يُقدّم منتجات عائد BTC قابلة للاشتراك التلقائي).

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
B2/USDC
BSquared Network
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (B2)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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