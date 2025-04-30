B2

شبكة B² Network هي حلٌّ معياريٌّ لتوسيع نطاق بيتكوين. تُقدّم B² Rollup (أول تجميع بيتكوين قائم على التزام التحقق من عدم وجود معرفة)، وB² Hub (أول طبقة توافر بيانات بيتكوين تُحقّق النهائيّة على شبكة بيتكوين)، وMiningSquared (أول تجمع تعدين بيتكوين يُقدّم منتجات عائد BTC قابلة للاشتراك التلقائي).

اسم العملة المشفرةB2

التصنيفNo.720

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1,590.85%

المعروض المتداول46,900,245

إجمالي العرض210,000,000

إجمالي العرض210,000,000

معدل التداول0.2233%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.775982192516107,2025-05-06

أدنى سعر0.4078882421972823,2025-04-30

البلوكتشين العامBSQUARED

مقدمةشبكة B² Network هي حلٌّ معياريٌّ لتوسيع نطاق بيتكوين. تُقدّم B² Rollup (أول تجميع بيتكوين قائم على التزام التحقق من عدم وجود معرفة)، وB² Hub (أول طبقة توافر بيانات بيتكوين تُحقّق النهائيّة على شبكة بيتكوين)، وMiningSquared (أول تجمع تعدين بيتكوين يُقدّم منتجات عائد BTC قابلة للاشتراك التلقائي).

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.