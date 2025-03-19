ATN

شبكة Athene منصة رائدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين لدفع عجلة ابتكار البيانات والحلول اللامركزية. تأسست عام 2023، وتركز على إنشاء شبكة متعددة اللغات لجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يُمكّن المستخدمين حول العالم من المشاركة في استخراج البيانات والتدريب على الذكاء الاصطناعي من خلال نهج لامركزي.

اسم العملة المشفرةATN

التصنيفNo.5064

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0,00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض2 100 000 000

إجمالي العرض2 100 000 000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق67618.3066592308,2025-03-19

أدنى سعر0.000924830446537019,2025-05-11

البلوكتشين العامETH

مقدمةشبكة Athene منصة رائدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين لدفع عجلة ابتكار البيانات والحلول اللامركزية. تأسست عام 2023، وتركز على إنشاء شبكة متعددة اللغات لجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يُمكّن المستخدمين حول العالم من المشاركة في استخراج البيانات والتدريب على الذكاء الاصطناعي من خلال نهج لامركزي.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.