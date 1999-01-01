ASSDAQ

$ASSDAQ هي عملة ساخرة تُسخر من الأسواق المالية التقليدية، وتُطلق على نفسها بفخر لقب "أفضل أصول العالم". صُممت هذه العملة لتتبع أكثر العملات الساخرة ربحية.

اسم العملة المشفرةASSDAQ

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$ASSDAQ هي عملة ساخرة تُسخر من الأسواق المالية التقليدية، وتُطلق على نفسها بفخر لقب "أفضل أصول العالم". صُممت هذه العملة لتتبع أكثر العملات الساخرة ربحية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.