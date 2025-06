ARENA

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

اسم العملة المشفرةARENA

التصنيفNo.652

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول2,452,961,140.208271

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول0.2452%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.03619950237225904,2024-10-29

أدنى سعر0.002959596525266224,2024-10-29

البلوكتشين العامAVAX_CCHAIN

