ANTS

مشروع ANTS هو أول مجتمع ثقافة الميم اللامركزي في العالم يركز على الأنظمة البشرية الرقمية للذكاء الاصطناعي والتطور الذاتي، وهو مبني على سلسلة سولانا (SOL).

اسم العملة المشفرةANTS

التصنيفNo.5053

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.06162011831395366,2025-06-03

أدنى سعر0.000054783723435736,2025-06-19

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع ANTS هو أول مجتمع ثقافة الميم اللامركزي في العالم يركز على الأنظمة البشرية الرقمية للذكاء الاصطناعي والتطور الذاتي، وهو مبني على سلسلة سولانا (SOL).

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