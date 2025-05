ANITA

Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.

اسم العملة المشفرةANITA

التصنيفNo.4389

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض100,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.011937747737006186,2025-05-15

أدنى سعر0.000422257587688162,2025-04-15

البلوكتشين العامSOL

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

