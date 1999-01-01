AM

مشروع AIMon هي منصة مبتكرة لجمع المخلوقات والتفاعل معها، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مصممة لتوفر للاعبين عالمًا يمتزج فيه الخيال والتكنولوجيا بسلاسة. في عالم AIMon، يتولى اللاعبون دور "رواد الفيمون"، فيستكشفون مناطق متنوعة، ويأسرون فيمونات فريدة، ويدربونها، ويتفاعلون معها، ليحموا أنفسهم ويزدهروا معًا في هذا العالم المتناغم.

اسم العملة المشفرةAM

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع AIMon هي منصة مبتكرة لجمع المخلوقات والتفاعل معها، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مصممة لتوفر للاعبين عالمًا يمتزج فيه الخيال والتكنولوجيا بسلاسة. في عالم AIMon، يتولى اللاعبون دور "رواد الفيمون"، فيستكشفون مناطق متنوعة، ويأسرون فيمونات فريدة، ويدربونها، ويتفاعلون معها، ليحموا أنفسهم ويزدهروا معًا في هذا العالم المتناغم.

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