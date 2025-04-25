AIOT

تُطلق OKZOO أول شبكة بيانات بيئية لامركزية على مستوى المدن في العالم من خلال نظام مترابط من أجهزة إنترنت الأشياء الصناعية (AIoT). من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع إنترنت الأشياء اللامركزي (DeIoT)، تُوزّع OKZOO أجهزة محمولة مزودة بعُقد استشعار دقيقة تجمع البيانات البيئية الخارجية والمنزلية من خلال حيوانات أليفة ذكية. يُساهم المستخدمون في هذه الشبكة الأساسية ويكسبون حوافز من نظير إلى نظير عبر رموز AIOT$، والتي يُمكن رهنها للحصول على مكافآت على السلسلة ومزايا داخل اللعبة، مما يُنشئ نظامًا بيئيًا مستدامًا يُشغّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي البيئية المبتكرة.

اسم العملة المشفرةAIOT

التصنيفNo.820

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)35,40%

المعروض المتداول70 416 666

إجمالي العرض1 000 000 000

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول0.0704%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.4705034042372304,2025-05-08

أدنى سعر0.08647478881309605,2025-04-25

البلوكتشين العامBSC

مقدمةتُطلق OKZOO أول شبكة بيانات بيئية لامركزية على مستوى المدن في العالم من خلال نظام مترابط من أجهزة إنترنت الأشياء الصناعية (AIoT). من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع إنترنت الأشياء اللامركزي (DeIoT)، تُوزّع OKZOO أجهزة محمولة مزودة بعُقد استشعار دقيقة تجمع البيانات البيئية الخارجية والمنزلية من خلال حيوانات أليفة ذكية. يُساهم المستخدمون في هذه الشبكة الأساسية ويكسبون حوافز من نظير إلى نظير عبر رموز AIOT$، والتي يُمكن رهنها للحصول على مكافآت على السلسلة ومزايا داخل اللعبة، مما يُنشئ نظامًا بيئيًا مستدامًا يُشغّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي البيئية المبتكرة.

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