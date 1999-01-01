AIDEV

AI Dev Agent هي منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون برمجة، تُمكّن أي شخص من تحويل أفكاره البسيطة إلى منتجات متكاملة، من ألعاب ومواقع إلكترونية وتطبيقات وغيرها. يُمكن للمبدعين إطلاق عملاتهم الرقمية الخاصة فورًا، وربطها بـ AIDEV$، مما يُنشئ اقتصادات مستقلة ويجمع التمويل، مثل الشركات الناشئة التي تعتمد على Web3.

اسم العملة المشفرةAIDEV

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض400,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةAI Dev Agent هي منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون برمجة، تُمكّن أي شخص من تحويل أفكاره البسيطة إلى منتجات متكاملة، من ألعاب ومواقع إلكترونية وتطبيقات وغيرها. يُمكن للمبدعين إطلاق عملاتهم الرقمية الخاصة فورًا، وربطها بـ AIDEV$، مما يُنشئ اقتصادات مستقلة ويجمع التمويل، مثل الشركات الناشئة التي تعتمد على Web3.

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