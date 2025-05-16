AGT

منصة Alaya AI هي منصة ذكاء اصطناعي لامركزية من الجيل التالي، تُمكّن المستخدمين من امتلاك بياناتهم وتحقيق الدخل منها والتحكم فيها. صُممت Alaya مع مراعاة قابلية التوسع وخصوصية المستخدم، وتهدف إلى تغيير كيفية دعم البيانات للذكاء الاصطناعي عبر Web3.

اسم العملة المشفرةAGT

التصنيفNo.566

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.24%

المعروض المتداول1,400,000,000

إجمالي العرض5,000,000,000

إجمالي العرض5,000,000,000

معدل التداول0.28%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.03495616103263304,2025-05-22

أدنى سعر0.011722995293156556,2025-05-16

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمنصة Alaya AI هي منصة ذكاء اصطناعي لامركزية من الجيل التالي، تُمكّن المستخدمين من امتلاك بياناتهم وتحقيق الدخل منها والتحكم فيها. صُممت Alaya مع مراعاة قابلية التوسع وخصوصية المستخدم، وتهدف إلى تغيير كيفية دعم البيانات للذكاء الاصطناعي عبر Web3.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.