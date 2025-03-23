AGNT

قم بإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بك وتملكهم وتحقيق الدخل منهم للألعاب. يتيح iAgent للاعبين تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بهم من لقطات اللعب، مدعومًا بواسطة Depin وبالتالي إنشاء فئة أصول رقمية جديدة على بلوكتشين.

اسم العملة المشفرةAGNT

التصنيفNo.3902

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0,00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1 000 000 000

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.0204407079781192,2025-03-23

أدنى سعر0.003210144566859042,2025-04-20

البلوكتشين العامBASE

مقدمةقم بإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بك وتملكهم وتحقيق الدخل منهم للألعاب. يتيح iAgent للاعبين تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بهم من لقطات اللعب، مدعومًا بواسطة Depin وبالتالي إنشاء فئة أصول رقمية جديدة على بلوكتشين.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.