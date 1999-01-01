ADN

Aiden Labs هي منصة ذكاء اصطناعي تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى أدواتهم المفضلة، مثل ChatGPT وClaude وGemini وDeepseek، عبر تطبيقات الدردشة مثل تليجرام. يُمكن للمستخدمين إنشاء الصور ومقاطع الفيديو وإجراء الأبحاث، كل ذلك في مكان واحد وبسعر واحد.

اسم العملة المشفرةADN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض4,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةAiden Labs هي منصة ذكاء اصطناعي تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى أدواتهم المفضلة، مثل ChatGPT وClaude وGemini وDeepseek، عبر تطبيقات الدردشة مثل تليجرام. يُمكن للمستخدمين إنشاء الصور ومقاطع الفيديو وإجراء الأبحاث، كل ذلك في مكان واحد وبسعر واحد.

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