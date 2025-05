2024PUMP

At 2024 PUMP, we're all about celebrating the excitement and potential of the cryptocurrency market. With the 2024 Bitcoin halving event on the horizon, our meme coin is here to capture the spirit of the impending pump and provide the crypto community with a fun and memorable experience.

اسم العملة المشفرة2024PUMP

التصنيفNo.3821

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض2,024,202,420,242,024

إجمالي العرض2,024,202,420,242,024

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.19216906373616904,2023-11-22

أدنى سعر0.000000006011257052,2024-09-27

البلوكتشين العامBSC

مقدمةAt 2024 PUMP, we're all about celebrating the excitement and potential of the cryptocurrency market. With the 2024 Bitcoin halving event on the horizon, our meme coin is here to capture the spirit of the impending pump and provide the crypto community with a fun and memorable experience.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.