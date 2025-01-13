1DOLLAR

1dollar is a meme coin on the Solana chain.

اسم العملة المشفرة1DOLLAR

التصنيفNo.1158

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.24%

المعروض المتداول999,779,857.589204

إجمالي العرض999,898,368.36

إجمالي العرض999,779,857.589204

معدل التداول0.9998%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.08667808675621878,2025-01-19

أدنى سعر0.001299262449499681,2025-01-13

البلوكتشين العامSOL

مقدمة1dollar is a meme coin on the Solana chain.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
1DOLLAR/USDC
1DOLLAR
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (1DOLLAR)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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