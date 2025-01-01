اتفاقية خدمة +MEXC DEX

مقدمة أ) اتفاقية خدمة DEX هذه ("الاتفاقية") هي عقد بينك ("أنت" أو "أنت" أو "المستخدم") ومنصة MEXC العالمية ("نحن" أو "لنا" أو "نحن" أو "MEXC"). وهي تحدد الشروط والأحكام التي تحكم استخدامك لمنتج MEXC DEX (المشار إليه فيما يلي باسم "DEX") وخدمات التداول ذات الصلة من خلال موقعنا الإلكتروني mexc.com أو أي من مواقعنا الإلكترونية أو واجهات برمجة التطبيقات أو تطبيقات الهاتف المحمول المرتبطة بنا (يشار إليها مجتمعة باسم "المنصة"). ب) تعتبر الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية مكملة لـ اتفاقية المستخدم، سياسة الخصوصية، الإفصاح عن المخاطر أو أي اتفاقية أو منشور آخر يتعلق بمنتجات DEXC أو خدمات التداول ذات الصلة التي قد تنشرها MEXC من وقت لآخر (يُشار إليها مجتمعة باسم "الوثائق القانونية"). إذا اختلفت الشروط الواردة في هذه الاتفاقية عن تلك الواردة في الوثائق القانونية، تسود الشروط الواردة في هذه الاتفاقية. قبل استخدام منتجات DEX والخدمات ذات الصلة، يجب عليك قراءة هذه الاتفاقية والوثائق القانونية بعناية. ت）باستخدام منتجات DEXC الخاصة بمنصة MEXC وخدمات التداول ذات الصلة ("الخدمة" أو "الخدمات")، فإنك تعتبر أنك قد قرأت ووافقت وفهمت تماماً شروط وأحكام هذه الاتفاقية والشروط المنصوص عليها في الوثائق القانونية (بما في ذلك أي مراجعات قد ننشرها من وقت لآخر). إذا كنت لا توافق على أي شروط أو أحكام منصوص عليها في هذه الاتفاقية أو المستندات القانونية، ننصحك بموجب هذه الاتفاقية بالتوقف عن استخدامك للخدمات على الفور. من خلال الاستمرار في استخدام الخدمات، فإنك تعتبر موافقتك على الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والوثائق القانونية في مجملها دون قيد أو شرط. د) يرجى ملاحظة أن بعض المستخدمين المقيمين في ولايات قضائية محددة قد لا يتمكنون من الوصول إلى الخدمة، والتي قد تشمل كوريا الشمالية وكوبا والسودان وسوريا وإيران والصين وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونج كونج والمناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا (بما في ذلك حاليًا شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوغانسك) وسيفاستوبول وكندا (يشار إليها مجتمعة باسم "الدول المحظورة"). القائمة أعلاه غير شاملة بطبيعتها وقد تخضع لتغييرات أحادية الجانب من قبل MEXC دون إشعار مسبق لك.

منتجات وخدمات +MEXC DEX أ) تتكون الخدمات من مجمعات تتيح لك مبادلة بعض الأصول الرقمية من خلال مجموعة متنوعة من شبكات البلوكتشين ("بلوكتشين الطرف الثالث"). عند تنفيذ الخدمات، تعمل منصة MEXC كمنصة عرض معلومات ووكيل يقوم بوضع طلب بيع أو شراء ("طلب") بناءً على تعليماتك حسب الأصول. ومع ذلك، لا تضمن MEXC تنفيذ الأوامر المذكورة ولا نضمن تنفيذ أي من هذه الطلبات في الوقت المحدد. ب) قد تتمتع المحافظ الرقمية بخصائص لامركزية مختلفة لتكنولوجيا سلسلة الكتل. تختلف هذه الخدمات اللامركزية عن المؤسسات المالية المصرفية. أنت تفهم وتوافق على أن منصة MEXC ليست مسؤولة عن تخزين مفتاحك الخاص والعبارة الرمزية الخاصة بك. لقد عُهد بمفتاحك الخاص وعبارة البذرة إلى مزود خدمة خارجي معتمد حسب الأصول. أنت توافق وتفهم كذلك أنك تتحمل وحدك مسؤولية الحفاظ على سرية وأمان حسابك وكلمة السر الخاصة بك في MEXC، وأنت مسؤول عن جميع الأنشطة التي تتم في حسابك في MEXC (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإفصاح عن المعلومات، أو الإفصاح عن المعلومات، أو النقر على الإنترنت للموافقة أو تقديم اتفاقيات القواعد المختلفة، أو تجديد الاتفاقيات أو خدمة الشراء أونلاين، وما إلى ذلك). أنت تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الإجراءات والبيانات التي تتم باستخدام حساباتك وكلمات السر الخاصة بك ج) يمكنك ربط محفظتك الرقمية الشخصية لاستخدام خدمات +MEXC DEX. في هذه الحالة، يتم إنشاء المفتاح الخاص والعبارة المساعدة وحفظها على مسؤوليتك الخاصة. لا يمكن لـ MEXC أو أي مزود خدمة معتمد من طرف ثالث الوصول إلى محفظتك. أنت وحدك المسؤول عن جميع المعاملات المتعلقة بمحفظتك، بغض النظر عن موافقتك أو تفويضك. وتتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب قد تترتب على ذلك. د) يتم تحديد الأصول الرقمية التي تظهر في الإدراج المميز لخدماتنا من خلال عوامل مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ترتيبها على منصات تحليل بيانات الأصول الرقمية المعترف بها في المجال مثل coingecko.com، وأداء الأصول الرقمية على الخدمات، وسياساتنا فيما يتعلق بالإدراج المميز. أنت تفهم وتقبل أننا لا نؤيد أو نروج لأي أصول رقمية من خلال أي من الإدراج المميز. لدينا الحق في إضافة أو تغيير أو تحديث أو إزالة أي أصول رقمية من أي من الإدراج المميز أو الخدمات وفقًا لتقديرنا الخاص. ه) أنت توافق على استخدام الخدمات لأغراض مشروعة فقط، ولا يجوز لك استخدام الخدمات كوسيلة لعدم الامتثال للقوانين المعمول بها. أنت توافق أيضا على الالتزام بهذه الاتفاقية وشروط الخدمة وجميع القواعد والشروط وأي إشعارات أخرى أو اتفاقيات ذات صلة تنشرها وتحديثها MEXC من وقت لآخر، بما في ذلك الإعلانات والتعليمات الإجرائية وتحذير المخاطر والقواعد والشروط الأخرى. و) أنت توافق وتقبل أن الخدمة هي نسخة أولية من المنتج ولم تخضع للتدقيق الكامل بعد. نحن لسنا مسؤولين عن أي خسائر قد تتكبدها، ولسنا ملزمين بتعويضك عن أي أصول رقمية مفقودة، فيما يتعلق باستخدام أي من هذه المنتجات أو الخدمات النموذجية.

الرسوم والمصاريف أ) خلال فترة وصولك إلى الخدمات واستخدامك لها، قد تتكبد رسوم غاز مختلفة. ستتحمل أنت رسوم الغاز المتولدة على أي بلوكتشين من طرف ثالث بموجب الخدمات. ب) رسوم بروتوكول الطرف الثالث. قد تكون هناك أيضًا رسوم بروتوكول طرف ثالث أخرى قد تنشأ أثناء وصولك إلى الخدمات واستخدامك لها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نقل الأصول الرقمية. أنت وحدك المسؤول عن أي وجميع رسوم بروتوكول الطرف الثالث التي قد تنشأ. ت) رسوم الخدمة. يرجى ملاحظة أن شركة MEXC لا تفرض حالياً أي رسوم ("رسوم الخدمة")، ولكننا نحتفظ بالحق في فرض رسوم خدمة عليك في المستقبل. قد نفرض عليك رسوم خدمة معينة مقابل تقديم الخدمات لك. قد تكون رسوم الخدمة نسبة مئوية من مبلغ معاملتك من خلال الخدمات. سنخصم رسوم الخدمة المعمول بها من مبلغ معاملتك كدفعة مقابل استخدامك للخدمات. يجب نشر أي جدول لرسوم الخدمات على منصتنا من وقت لآخر، ونحتفظ بالحق في تحديث جدول الرسوم هذا، إن وجد، وفقًا لتقديرنا الخاص.

إخلاء المسؤولية عن المخاطر أ) تتيح الخدمات التداول على الأدوات المالية شديدة التعقيد والتقلب، وقد يعرضك التداول عليها لعدد من المخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر الخسائر، ونقترح أن تكون على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها. باستخدامك للخدمات، فإنك تعتبر أنك على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها. ب) أنت تدرك وتوافق على أنه عند استرداد الأصول الرقمية الخاصة بك أو الوصول إليها، قد يختلف الوقت الذي تستغرقه فعليًا لاستلام الأصول الرقمية في محفظتك الرقمية، وتكون الأصول الرقمية المستلمة والمعروضة في محفظتك الرقمية نهائية. لا تتحمل MEXC المسؤولية عن أي خسائر نتيجة لما سبق ذكره. ت) أنت توافق على أنك ستتحمل أي وجميع الخسائر الناتجة عن خطأ أو خطأ من جانبك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عدم الالتزام بعملية مطالبات المعاملات، وعدم إجراء المعاملات في الوقت المناسب عبر خدماتنا، ونسيان أو تسريب إعدادات أمان الحساب، وكلمات السر المخترقة، واختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو اختراقه من قبل الآخرين، و/أو إدخال عنوان خاطئ لتحويل أو استلام الأصول الرقمية. د) باستخدامك الخدمة عبر ربط محفظة لا تخضع لسيطرة MEXC أو مزودي خدماتها الطرف الثالث المعتمد، فإنك تُقرّ وتوافق على تحمّل جميع التبعات والمسؤوليات الناتجة عن أي معاملات ناشئة عنها أو مرتبطة بها. ولا تتحمل MEXC أو مزودو خدماتها من الطرف الثالث المعتمد مسؤولية أي خسائر أو أضرار أو معاملات غير مصرّح بها ناشئة عنها. ه) أنت تفهم وتوافق على أنه عند استخدامك للخدمات، يجوز لك الوصول إلى البلوكتشين الخاص بطرف ثالث واستخدامها. لن تكون MEXC مسؤولة عن أي وجميع الخسائر الناجمة عن استخدامك أو وصولك إلى البلوكتشين الخاص بطرف ثالث. لن تكون MEXC مسؤولة عن أي خسائر تتكبدها نتيجة لنقاط الضعف في العقود؛ أو حوادث القرصنة؛ أو تعليق أو وقف أو إنهاء الأعمال؛ أو الإفلاس؛ أو التعليق غير الطبيعي؛ أو وقف عمليات بلوكتشين الطرف الثالث أو غيرها من المخاطر المحتملة. علاوة على ذلك، أنت توافق على تحمل أي وجميع الخسائر التي قد تتكبدها نتيجة للمخاطر المذكورة أعلاه. إذا تكبدت أي خسائر نتيجة للمخاطر المذكورة أعلاه، فإنك تدرك وتوافق على أن أي أصول رقمية قد تكون مخزنة في محفظتك الرقمية قد تُفقد بشكل دائم. و) قد تحتوي الخدمة أيضًا على روابط أو وظائف للوصول إلى مواقع إلكترونية تابعة لطرف ثالث ("مواقع إلكترونية تابعة لطرف ثالث") وتطبيقات ("تطبيقات تابعة لطرف ثالث") أو استخدامها، أو لعرض أو تضمين أو توفير محتوى أو بيانات أو معلومات أو خدمات أو تطبيقات أو مواد من طرف ثالث ("مواد تابعة لطرف ثالث"). لا يعني وجود أي روابط لمواقع إلكترونية تابعة لطرف ثالث في الخدمات أن MEXC تؤيد أي منتجات أو خدمات أو معلومات أو إخلاءات مسؤولية واردة فيها، ولا تضمن MEXC دقة المعلومات الواردة فيها. عند النقر على رابط إلى موقع إلكتروني تابع لطرف ثالث أو تطبيق تابع لطرف ثالث أو الوصول إليه واستخدامه، على الرغم من أننا قد لا نحذرك من أنك غادرت خدماتنا، فإنك تخضع للشروط والأحكام (بما في ذلك سياسات/إشعارات الخصوصية) الخاصة بموقع إلكتروني أو وجهة أخرى. لا تخضع المواقع الإلكترونية التابعة لطرف ثالث وتطبيقات الطرف الثالث ومواد الطرف الثالث لسيطرة MEXC، وقد تكون تطبيقات "مفتوحة" لا يمكن الرجوع فيها. لا تتحمل شركة MEXC مسؤولية أو التزام تجاه أي مواقع إلكترونية تابعة لطرف ثالث أو تطبيقات تابعة لطرف ثالث أو مواد تابعة لطرف ثالث. توفر MEXC روابط لهذه المواقع والتطبيقات التابعة لطرف ثالث فقط كوسيلة راحة ولا تراجع أو توافق أو تراقب أو تؤيد أو تضمن أو تقدم أي تعهدات فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية أو التطبيقات التابعة لطرف ثالث أو منتجاتها أو خدماتها أو المواد التابعة لطرف ثالث المرتبطة بها. أنت تستخدم جميع الروابط في المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمواد التابعة لطرف ثالث على مسؤوليتك الخاصة. لن تتحمل MEXC مسؤولية أي خسائر ناجمة عن استخدامك لهذه المنتجات والخدمات التابعة لطرف ثالث على المواقع الإلكترونية والتطبيقات التابعة لطرف ثالث. تعد MEXC وكل موقع وتطبيق تابع لطرف ثالث كيانات قانونية مستقلة، ولا تشكل هذه الاتفاقية أي شكل من أشكال الوكالة أو الشراكة أو علاقة التعاون بين الطرفين. تتحمل MEXC وكل موقع إلكتروني تابع لطرف ثالث وتطبيق تابع لطرف ثالث المسؤولية عن مطالباتهم وديونهم والنزاعات الناشئة عن تنفيذ عقودهم واتفاقياتهم الخاصة. ز) أعطال بلوكتشين الطرف الثالث. أنت تفهم وتوافق على أنه في حال عدم عمل MEXC أو أي بلوكتشين طرف ثالث بشكل صحيح أو انقطاع الخدمات بسبب الظروف التالية، وعدم قدرتك على استخدام الخدمات أو إصدار أوامر أو إجراء عمليات أو معاملات ذات صلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الفشل، التأخير، الانقطاع، عدم استجابة النظام، تأخر استجابة النظام، أو أي ظروف أخرى غير طبيعية و/أو غير متوقعة، فإن MEXC لن تكون مسؤولة عن أي خسائر. تشمل هذه الظروف، على سبيل المثال لا الحصر: قيام طرف ثالث (أطراف ثالثة) بتعليق و/أو وقف و/أو إنهاء أعمالها و/أو إغلاقها و/أو تعليق الخدمات أو إنهائها بشكل غير طبيعي;

تعليق الخدمة بسبب الصيانة كما هو معلن من قبل MEXC أو البلوكتشين التابع لطرف ثالث؛

فشل النظام في نقل البيانات;

أحداث القوة القهرية التي تؤدي إلى تعليق بلوكتشين الخاص بطرف ثالث؛

انقطاع خدمة الطرف الثالث أو التأخير الناجم عن القرصنة، أو فيروسات الكمبيوتر، أو التعديلات أو الأعطال الفنية، أو ترقيات الموقع الإلكتروني، أو المشكلات البنكية، أو الإغلاق المؤقت الناشئ عن اللوائح القانونية أو الحكومية، وما إلى ذلك;

انقطاع خدمة الطرف الثالث أو تأخرها بسبب تلف نظام الكمبيوتر الخاص به أو إصابته بخلل أو عدم قدرته على الأداء بشكل طبيعي;

الخسائر الناجمة عن المشاكل التقنية التي لا يمكن التنبؤ بها أو حلها بواسطة التكنولوجيا الموجودة في الصناعة;

الخسائر التي تتكبدها أنت أو أطراف ثالثة أخرى والتي تنشأ عن خطأ أو تأخير الطرف الثالث;

الخسائر التي تتكبدها أنت أو أطراف ثالثة أخرى والتي تنشأ عن التغييرات في القوانين و/أو اللوائح و/أو الأوامر الحكومية;

الخسائر التي تتكبدها أنت أو أطراف ثالثة أخرى والتي تنشأ عن أحداث القوة القهريةالناجمة عن ظروف موضوعية غير متوقعة و/أو لا يمكن تجنبها و/أو لا يمكن حلها. أنت تدرك وتوافق على أن الأسباب المذكورة أعلاه قد تؤدي إلى معاملات غير طبيعية وتقلبات الأسعار وتقلبات السوق وانقطاع السوق وغيرها من الظروف غير الطبيعية المحتملة. أنت تقدر أيضا أن بيان الإفصاح عن المخاطر الوارد هنا ليس ولا يمكن أن يكون شاملا أو شاملا. قد ترفض MEXC تنفيذ أوامرك بناء على الظروف الفعلية. بالإضافة إلى، فإنك تدرك وتوافق على أن MEXC لن تكون مسؤولة عن أي خسائر تنشأ عن أو تتعلق بأي من الظروف المذكورة أعلاه. تذكير خاص: باستخدامك لخدماتنا، فإنك تعتبر أنك قد وافقت على إدارة المخاطر المحتملة لها بنفسك، وتقييم قيمة ومخاطر الاستثمار في الأصول الرقمية، وتحمل المخاطر المالية المحتملة لخسارة جميع استثماراتك. تعتبر أنك قد وافقت على أن تأخذ في الاعتبار ظروفك المالية وقدرتك على تحمل المخاطر قبل إجراء أي تداول بالهامش، وأنك تدرك بوضوح مخاطر الاستثمار في الأصول الرقمية. أنت تدرك أنك قد تحقق أرباحًا أو تتكبد خسائر عند الانخراط في التداول بالهامش في الأصول الرقمية. لا يسرد تذكير المخاطر في هذه الاتفاقية جميع المخاطر التي ينطوي عليها التداول بالهامش في الأصول الرقمية. وننصحك بموجب هذه الاتفاقية بأن يكون لديك فهم واضح لهذا الأمر، وأن يتم تذكيرك بأن هذا الاستثمار قد ينطوي على مخاطر عالية ويوصى بالاستثمار الحكيم.

لا توجد مشورة مالية أ) أنت تقر بأن استخدامك لخدماتنا على منصتنا هو سلوك طوعي تماما لك بناء على وضعك الاقتصادي ومعرفتك بالمخاطر ذات الصلة، وكلاهما لا يتعلق بنا وبأي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال. ب) ستكون جميع التعاملات معك على النحو الذي نقوم به على أساس "تنفيذي فقط" و "غير موصى به". يجب أن تعتمد على حكمك المستقل لاستثماراتك ولا يحق لك أن تطلب منا تزويدك بأي نصيحة استثمارية تتعلق بأي معاملات. لا تقوم MEXC بتزويدك بأي نصيحة استثمارية وليست ملزمة بذلك.

المسؤولية محدودة أ) لا تضمن MEXC أداء الخدمة، وأنت مسؤول عن إجراء العناية الواجبة الخاصة بك عند استخدام خدماتنا. ب) أنت تقر وتوافق على أن الخسارة أو المسؤولية الناجمة عن أي مخاطر تنطوي على استخدامك للخدمات سوف تتحملها أنت وحدك، ولن تتحمل MEXC أي مسؤولية في ذلك. أنت تقر بأنك قد تتكبد خسائر عند الانخراط في تداول DEX، وتوافق على تحمل أي من هذه الخسائر وحدك. ب) أنت تقر وتوافق على أنك مسؤول عن جميع الالتزامات أو الخسائر أو التكاليف من أي نوع أو طبيعة مهما كانت والتي قد نتكبدها نتيجة لأي إخفاق من جانبك في أداء أي من التزاماتك، وكذلك فيما يتعلق بتصرف MEXC وفقا لطلباتك أو بالطريقة المسموح بها بموجب هذه الاتفاقية، اتفاقية المستخدم وأي قواعد أو اتفاقيات أخرى تتعلق باستخدام خدماتنا قد ننشرها من وقت لآخر. ج) أنت توافق وتقر بأننا لن نتحمل أي مسؤولية تجاهك فيما يتعلق بأي خسارة أو تكاليف أو نفقات تتكبدها نتيجة لأي عجز من جانبك عن تنفيذ معاملة أو أي سبب خارج عن سيطرتنا المعقولة وتأثيره خارج عن سيطرتنا المعقولة لتجنبه. د) أنت تفهم وتوافق على أن مسؤولية MEXC الإجمالية لن تتجاوز رسوم الخدمة التي تلقتها MEXC منك.