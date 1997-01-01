بطاقة MEXC MasterCard
دعنا نتقدم بطلب للحصول على MEXC MasterCard ونقوم بتزويدها برصيد العملات المشفرة الخاص بك
قواعد التطبيق
قدم الآن
1
الاستهلاك العالمي
قدم الآن
1
استخدمه للتسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم
قم بتعبئة رصيدك الكريبتو في أي وقت
قم بإنشاء بطاقة في 3 خطوات فقط
التقديم عبر الإنترنت
للتقدم بطلب للحصول على MasterCard عبر الإنترنت من خلال موقع MEXC، تحتاج إلى إكمال KYC المتقدم وتقديم جواز السفر والصورة الشخصية.
التنشيط عبر الإنترنت
بعد الموافقة على التطبيق، يمكنك تفعيل بطاقة MEXC MasterCard الخاصة بك عبر الإنترنت وتعبئة البطاقة من خلال حساب MEXC الخاص بك.
البطاقة جاهزة
تم تفعيل بطاقة MEXC Master Card الخاصة بك الآن. يمكنك استخدام بطاقة MEXC MasterCard الخاصة بك للاستهلاك.
المزايا
أبسط
تقدم بطلب عبر الإنترنت، لا يلزم تحديد موعد.
يمكن استخدام البطاقة الافتراضية على الفور.
أكثر أمانا
نظام 3D Secure (3DS) يضمن سلامة معاملاتك.
تلقي تنبيهات في الوقت الحقيقي على الهاتف الذكي الخاص بك لكل معاملة، ومعرفة دائما تدفق الأموال الخاصة بك.
أكثر ملائمة
تدعم هذه البطاقة التسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم عبر شبكة MasterCard.