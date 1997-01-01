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طريقة العمل؟
استكمال عملية KYC المتقدم والتحقق الإضافي
يجب عليك إكمال عمليات التحقق المذكورة أعلاه لاستخدام خدمات بطاقات الخصم/الائتمان
عملية KYC
ربط كامل للبطاقة
عند استخدام خدمات بطاقة الائتمان / الخصم ، تحتاج إلى ربط بطاقتك المصرفية أولاً قبل إجراء المعاملات
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اكتملت المعاملة
مبروك على معاملتك الناجحة. يمكنك الآن التداول في سوق العقود الآجلة!
العقود الآجلة
الأسئلة الشائعة
T+N حد السحب
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