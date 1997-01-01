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طريقة العمل؟ استكمال عملية KYC المتقدم والتحقق الإضافي يجب عليك إكمال عمليات التحقق المذكورة أعلاه لاستخدام خدمات بطاقات الخصم/الائتمان عملية KYC

ربط كامل للبطاقة عند استخدام خدمات بطاقة الائتمان / الخصم ، تحتاج إلى ربط بطاقتك المصرفية أولاً قبل إجراء المعاملات رابط الآن

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الأسئلة الشائعة

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