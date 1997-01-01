نشر
النوع والتوكن
النوع
التوكن
تداول فيات

يرجى التأكد من استيفائك للمتطلبات اللازمة لنشر إعلانات الشراء.تحقق الآن

سعر وكمية المعاملة
نوع السعر

السعر المرجعي للسوق: -- --/undefined
السعر المرجعي لدفتر طلبات MEXC: هو --/undefined

سعر التعويم = سعر السوق × سعر التعويم
مصدر بيانات أسعار السوق: --
سعر الإعلان
--/undefined
السعر المرجعي للسوق
-- --/
مرجع سعر MEXC
-- --/
طرق الدفع والكمية
كمية الإعلان
حول: -- --
رصيد فيات: 0.0تحويل
حد المعاملة الواحدة
الوحدة:--
--
حول: -- undefined
حد أقصى--
حول: -- undefined
طرق الدفع
طرق الدفع
يمكنك إضافة ما يصل إلى 10 من طرق الدفع.
إضافة
يمكنك إضافة ما يصل إلى 10 من طرق الدفع.
حد وقت الدفع
15 دقائق
يتعين على المشتري إجراء التحويل في غضون الوقت المحدد للدفع والضغط على [اكتمل التحويل، وإبلاغ البائع] بمجرد اكتماله.
في حالة تجاوز الحد الزمني، سيتم إلغاء المعاملة. يمكنك تعديل الحد الزمني لكل طريقة دفع.
الرد التلقائي
عرض الرد التلقائية
شروط المعلن
عرض الرد التلقائية
السلوك المحظور: يُمنع منعًا باتًا فرض رسوم إضافية أو مشاركة مواقع أو منصات مراسلة خارجية. قد تؤدي أي مخالفة إلى تقييد حسابك.
متطلبات التداول
وضع الكثير من متطلبات التداول سيؤدي إلى الحد من مدى وصول إعلانك.
اكتمل KYC المتقدم
مسجل لأكثر من
أيام
مطلوب التحقق من الهاتف المحمول
تم إكمال أكثر من
صفقات العقود الفورية
تم إكمال أكثر من
تداولات P2P
تم إكمال أقل من
من تداولات P2P
يمكن لمستخدم واحد تقديم ما يصل إلى
طلب على هذا الإعلان
إعلان خاص
Preview
Preview
Preview
Preview