قم بتجميع 100 USDT في عمليات شراء P2P

قم بتجميع ما لا يقل عن 100 USDT في عمليات شراء P2P خلال 7 أيام من عملية الشراء الأولى الخاصة بك لتلقي بونص بقيمة 8 USDT في العقود الآجلة.