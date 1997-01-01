اتبع البرنامج التعليمي وأكمل عملية شراء P2P الأولى الخاصة بك بأي مبلغ لتلقي بونص بقيمة 3 USDT في العقود الآجلة.
قم بتجميع ما لا يقل عن 100 USDT في عمليات شراء P2P خلال 7 أيام من عملية الشراء الأولى الخاصة بك لتلقي بونص بقيمة 8 USDT في العقود الآجلة.
أكمل تداولً في العقود الفورية بأي مبلغ للحصول على بونص عقود آجلة بقيمة 1 USDT.
أكمل تداول العقود الآجلة بأي مبلغ للحصول على بونص عقود آجلة بقيمة 3 USDT.
ادعُ أصدقاءك للتسجيل في MEXC. إذا جمع صديقك 100 USDT في عمليات شراء P2P خلال 7 أيام من التسجيل، فستتلقى أنت وصديقك بونص 5 USDT في العقود الآجلة.
تتاح للمستخدمين الجدد فرصة مشاركة مجموعة مكافآت بقيمة 8,000 USDT لبدء رحلة التداول الخاصة بهم.