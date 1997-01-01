bannerمهام المستخدم الجديد P2P

افتح 20 USDT بسهولة

انتهى الحدث
انتهى الحدث
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مهام شراء P2P

3
USDT

أكمل عملية شراء P2P الأولى الخاصة بك

أكمل عملية شراء P2P الأولى الخاصة بك

اتبع البرنامج التعليمي وأكمل عملية شراء P2P الأولى الخاصة بك بأي مبلغ لتلقي بونص بقيمة 3 USDT في العقود الآجلة.

8
USDT

قم بتجميع 100 USDT في عمليات شراء P2P

قم بتجميع 100 USDT في عمليات شراء P2P

قم بتجميع ما لا يقل عن 100 USDT في عمليات شراء P2P خلال 7 أيام من عملية الشراء الأولى الخاصة بك لتلقي بونص بقيمة 8 USDT في العقود الآجلة.

مهام التداول

1
USDT

أكمل أول تداول لك في العقود الفورية

أكمل أول تداول لك في العقود الفورية

أكمل تداولً في العقود الفورية بأي مبلغ للحصول على بونص عقود آجلة بقيمة 1 USDT.

3
USDT

أكمل أول تداول للعقود الآجلة

أكمل أول تداول للعقود الآجلة

أكمل تداول العقود الآجلة بأي مبلغ للحصول على بونص عقود آجلة بقيمة 3 USDT.

مهام أكثر إثارة

5
USDT

دعوة الأصدقاء لمشاركة المكافآت

دعوة الأصدقاء لمشاركة المكافآت

ادعُ أصدقاءك للتسجيل في MEXC. إذا جمع صديقك 100 USDT في عمليات شراء P2P خلال 7 أيام من التسجيل، فستتلقى أنت وصديقك بونص 5 USDT في العقود الآجلة.

8,000
USDT

[حصريًا للمستخدمين الجدد] تقاسم 8,000 USDT

[حصريًا للمستخدمين الجدد] تقاسم 8,000 USDT

تتاح للمستخدمين الجدد فرصة مشاركة مجموعة مكافآت بقيمة 8,000 USDT لبدء رحلة التداول الخاصة بهم.

قواعد الحدث

  1. يجب على المشاركين إكمال المهمة من خلال النقر على الزر الأزرق لكل مهمة. يمكن للمستخدمين إكمال المهمة في أي وقت أثناء فترة الحدث لكسب المكافآت. سيتم اعتبار أي طريقة أخرى لإكمال المهمة غير صالحة.
  2. فقط الصفقات التي تتم بـ RUB وVND وUAH وINR وMYR مؤهلة لهذا الحدث.
  3. سيتم توزيع المكافآت أسبوعيًا، خلال 14 يومًا من إكمال المهمة. يمكن للمستخدمين التحقق من مكافأتهم عن طريق تسجيل الدخول والانتقال إلى [المحفظة] - [العقود الآجلة] على الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
  4. يجب على المشاركين إكمال [مهمة تداول] واحدة على الأقل ليكونوا مؤهلين للحصول على مكافأة [مهمة شراء كريبتو P2P].
  5. لا يمكن استخدام البونص إلا في تداول العقود الآجلة. وفي حين يمكن سحب الأرباح الناتجة عن التداولات باستخدام البونص، لا يمكن سحب البونص نفسه.
  6. يمكن استخدام البونص كهامش للتداول ويمكن أيضًا استخدامه لتعويض رسوم التداول أو رسوم التمويل أو خسائر التداول.
  7. البونص صالح لمدة أقصاها 30 يومًا. سيتم إلغاء أي بونص غير مستخدم تلقائيًا عند انتهاء صلاحيته. يرجى الانتباه إلى مخاطر التصفية المحتملة المرتبطة بهذا.
  8. يجب على جميع المستخدمين المشاركين الالتزام الصارم بشروط خدمة MEXC. تحتفظ MEXC بالحق في استبعاد أي مشارك يشارك في أنشطة غير شريفة أو مسيئة أثناء الحدث، بما في ذلك إنشاء حسابات جماعية، أو التعامل الذاتي، أو أي أنشطة أخرى تتعلق بأغراض غير قانونية أو احتيالية أو ضارة.
  9. تحتفظ MEXC بالحق في تفسير الشروط والأحكام وتعديل أو إلغاء الحدث في أي وقت دون إشعار مسبق.