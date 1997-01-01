قواعد الحدث

1 . سوف نتواصل مع الفائزين عبر البريد الإلكتروني للحصول على معلومات الشحن

2 . سيتم التحقق من الأهلية بعد انتهاء الحدث. لن يكون المستخدمون الذين لا يستوفون متطلبات الموقع مؤهلين للحصول على المكافآت.

3 . الإيداعات التي تتم عبر البطاقات البنكية/بطاقات الائتمان، أو التحويلات البنكية، أو وظائف الإيداع بالفيات فقط مؤهلة لهذا الحدث.

4 . المستخدمون الجدد هم أولئك الذين قاموا بالتسجيل في MEXC لأول مرة بعد بدء الحدث.

5 . سيتم تحويل مبالغ الإيداع الخاصة بالمدعوين الصالحين التي تم إجراؤها باستخدام البطاقات البنكية/بطاقات الائتمان أو التحويلات البنكية أو وظائف الإيداع بالفيات إلى قيمة USDT المقابلة في وقت الإيداع واحتسابها في نقاط لوحة المتصدرين الخاصة بك.

6 . ستقوم MEXC بمراجعة جميع المستخدمين بشكل صارم. سيؤدي أي استخدام للطرق الفنية، مثل البرامج النصية، أو الروبوتات، أو الإجراءات المتكررة، أو الأتمتة لتسجيل الحساب أو النشاط إلى الاستبعاد الفوري. تنطبق هذه القاعدة حتى إذا تم استخدام طرق غير مناسبة فقط في مراحل معينة من الاشتراك أو المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا استبعاد من الحدث المستخدمين الذين يشاركون في أنشطة SEO المضللة، وخاصةً باستخدام كلمات رئيسية مثل "شراء MEXC" أو "تسجيل دخول MEXC" أو "MEXC الرسمي" أو "MEXC OTC".

7 . ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في . تحتفظ MEXC بالحق في مراجعة شروط الحدث واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك ضد المستخدمين وأصولهم، في حالات السلوك الضار أو إساءة استخدام المنصة.

8 . يتعين على جميع المشاركين الالتزام الصارم بشروط خدمة MEXC. تحتفظ MEXC بالحق في استبعاد أي مستخدم متورط في سلوك احتيالي أو مسيء أثناء الحدث، بما في ذلك تسجيل حسابات متعددة أو أي أنشطة أخرى تتعلق بأغراض غير قانونية أو احتيالية.

9 . تحتفظ MEXC بحقوق التفسير النهائي لهذه الشروط. يرجى ملاحظة أن هذه الشروط قد تخضع للمراجعة أو قد يتم إلغاء الحدث دون إشعار مسبق. ابقى على اطلاع دائم من خلال التحقق من التحديثات الخاصة بهذه الشروط وتفاصيل الحدث بانتظام.