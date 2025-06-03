قواعد الحدث

1 . هذا الحدث مفتوح فقط للمستخدمين الذين أكملوا التحقق من KYC. يمكنك التحقق من حالة إثبات الملكية هنا

2 . هذا الحدث مفتوح فقط للمستخدمين الذين يشترون الكريبتو باستخدام عملة JPY عبر بطاقة الائتمان/الخصم أو التحويل البنكي.

3 . المستخدمون الجدد هم من لم يسبق لهم إيداع أي مبلغ في منصة MEXC. قم بأول عملية شراء كريبتو بما يعادل 100 USDT على الأقل لتحصل على 10 USDT. تقتصر المكافآت على 400 مستخدم على أساس أسبقية الحضور.

4 . سيتم تصنيف المستخدمين أسبوعيًا بناءً على إجمالي مشترياتهم من الكريبتو بـ JPY عبر بطاقات الائتمان/الخصم أو التحويلات البنكية، مع تحويل المبلغ إلى ما يعادله من USDT. سيحصل أفضل 10 مستخدمين على مكافآت استرداد نقدي على النحو التالي: سيحصل صاحب المركز الأول على 300 USDT؛ وسيحصل كل من المركزين الثاني والثالث على 150 USDT؛ وسيحصل كل من المركز الرابع إلى العاشر على 50 USDT. في حال تعادل مبالغ المشتريات، سيتم تحديد الترتيب بناءً على عدد المعاملات، حيث يحصل المستخدمون الذين أجروا معاملات أكثر على تصنيف أعلى.

5 . سيتم التحقق من الأهلية بعد انتهاء الحدث. لن يكون المستخدمون الذين لا يستوفون متطلبات الموقع مؤهلين للحصول على المكافآت.

6 . ستقوم MEXC بمراجعة جميع المستخدمين بشكل صارم. سيؤدي أي استخدام للطرق الفنية، مثل البرامج النصية، أو الروبوتات، أو الإجراءات المتكررة، أو الأتمتة لتسجيل الحساب أو النشاط إلى الاستبعاد الفوري. تنطبق هذه القاعدة حتى إذا تم استخدام طرق غير مناسبة فقط في مراحل معينة من الاشتراك أو المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا استبعاد من الحدث المستخدمين الذين يشاركون في أنشطة SEO المضللة، وخاصةً باستخدام كلمات رئيسية مثل "شراء MEXC" أو "تسجيل دخول MEXC" أو "MEXC الرسمي" أو "MEXC OTC".

7 . ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 0. تحتفظ MEXC بالحق في مراجعة شروط الحدث واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك ضد المستخدمين وأصولهم، في حالات السلوك الضار أو إساءة استخدام المنصة.

8 . سيتم توزيع المكافآت خلال 7 أيام عمل بعد نهاية كل دورة حدث وتخصيصها بناءً على التصنيف النهائي.

9 . يتعين على جميع المشاركين الالتزام الصارم بشروط خدمة MEXC. تحتفظ MEXC بالحق في استبعاد أي مستخدم متورط في سلوك احتيالي أو مسيء أثناء الحدث، بما في ذلك تسجيل حسابات متعددة أو أي أنشطة أخرى تتعلق بأغراض غير قانونية أو احتيالية.

10 . تحتفظ MEXC بحقوق التفسير النهائي لهذه الشروط. يرجى ملاحظة أن هذه الشروط قد تخضع للمراجعة أو قد يتم إلغاء الحدث دون إشعار مسبق. ابقى على اطلاع دائم من خلال التحقق من التحديثات الخاصة بهذه الشروط وتفاصيل الحدث بانتظام.