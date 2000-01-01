احصل على صفقة في العقود الآجلة بقيمة معادلة عند الإيداع الناجح
بطاقة الائتمان/الخصم
إيداع فيات
التحويل البنكي
المطالبة ببونص العقود الآجلة وفتح صفقة
بعد إتمام عملية الدفع، اطلب بونص العقود الآجلة وافتح صفقة. يمكنك تحديد زوج التداول والاتجاه.
قواعد الحدث
قواعد توزيع المكافآت
• عمليات الإيداع بالفيات فقط عبر بطاقات الائتمان/الخصم، أو التحويلات البنكية أو عمليات الإيداع بالفيات هم المؤهلين فقط. لا يُقبل الدفع من جهات خارجية أو التحويلات الداخلية.
• سيتم تحويل المكافآت إلى USDT بناء على القيمة المكافئة لـ USDT في وقت إتمام الطلب (وليس في وقت تقديم الطلب).
• ينتهي توزيع المكافآت في: ()
• للمشاركة في الحدث، يجب أن يكون الحد الأدنى للطلب أكبر من 100 USDT.
• يجب استيفاء الحد الأدنى لمبلغ طلب العقود الآجلة للمطالبة بالمكافأة. لن تنجح المطالبات إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط.
• بمجرد المطالبة بها، يتلقى المستخدمون بونص يعادل %2 من الإيداع (بحد أقصى 500 USDT)، والذي سيفتح تلقائيًا صفقة في وضع الهامش المعزول بسعر السوق في أحد أزواج عقود USDT-M الآجلة الستة.
• لا يمكن للمستخدمين الذين لديهم صفقات مفتوحة أو طلبات معلقة في نفس الزوج المطالبة. تحقق من محفظة العقود الآجلة الخاصة بك قبل المطالبة.
قواعد استخدام إيردروب الصفقة للعقود الآجلة
1.قم بالمطالبة بإيردروب صفقة العقود الآجلة على صفحة الحدث، ثم توجه إلى صفحة تداول العقود الآجلة لعرضها على الفور.
2.يمكن للمستخدمين إضافة الهامش إلى إيردروب الصفقة لتوسيع الأرباح المحتملة، أو تعيين طلبات TP/SL لها، أو إغلاق الصفقة. بعد الإغلاق، إذا حققت إيردروب الصفقة ربحاً، فسيتم إضافة الهامش المحقق إلى حساب المستخدم في العقود الآجلة، بينما سيتم إلغاء الهامش المتبقي من إيردروب الصفقة تلقائيًا. إذا تكبد إيردروب الصفقة خسارة (بدون إضافة هامش)، فإن الحد الأقصى للخسارة يقتصر على إيردروب الصفقة نفسها. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الإرشادات الرسمية./ar-AE/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
قواعد التحقق
1. يجب على المستخدمين الإيداع باستخدام طريقة الدفع الخاصة بهم. بالنسبة للإيداعات عبر التحويل البنكي، يرجى التأكد من إدخال رمز المرجع بشكل صحيح.
2. تطبق MEXC إجراءات تحقق صارمة لجميع المستخدمين. إن أي استخدام للتلاعب التقني - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البرامج النصية الإلكترونية أو الروبوتات أو العمليات المتكررة أو التسجيل الآلي للحساب—سيؤدي إلى الاستبعاد الفوري. تنطبق هذه السياسة بصرامة، حتى لو تم استخدام هذه الأساليب في مراحل محددة فقط من التسجيل أو المشاركة. علاوة على ذلك، سيتم أيضًا استبعاد المستخدمين الذين يثبت انخراطهم في ممارسات مضللة لتحسين محركات البحث، لا سيما أولئك الذين يستهدفون كلمات رئيسية مثل "شراء MEXC" أو "تسجيل الدخول إلى MEXC" أو "موقع MEXC الرسمي" أو "MEXC OTC،" من الحدث.
3. تحتفظ MEXC بالحق في تفسير الشروط النهائية لهذا الحدث واتخاذ الإجراء المناسب ضد الأنشطة الضارة أو إساءة استخدام المنصة.
4. يجب على جميع المستخدمين المشاركين الالتزام الصارم بشروط خدمة MEXC. تحتفظ MEXC بالحق في استبعاد المستخدمين الذين يشاركون في أنشطة احتيالية أو مسيئة أثناء الحدث، بما في ذلك تسجيل حسابات متعددة أو الانخراط في أي أنشطة تتعلق بأغراض غير قانونية أو احتيالية.
5. تحتفظ MEXC بحقوق التفسير النهائي لهذه الشروط. يرجى ملاحظة أنه قد تتم مراجعة هذه الشروط أو قد يتم إلغاء الحدث دون إشعار مسبق. نشجع المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بأحدث شروط الحدث.
6. تعتبر هذه الشروط جزءا لا يتجزأ من اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية الخاصة بمنصة MEXC. في حالة وجود أي تعارض، تكون لهذه الشروط الأسبقية.