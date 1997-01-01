2. ينطبق هذا الحدث فقط على الإيداعات التي تتم عبر بطاقة الائتمان/الخصم أو التحويل البنكي أو الفيات (باستثناء التحويل البنكي Legend).
3. سيتم تحويل المكافآت إلى USDT بناء على القيمة المكافئة لـ USDT في وقت إتمام الطلب (وليس في وقت تقديم الطلب).
4. وقت انتهاء توزيع المكافآت: ()
5. للمشاركة في الحدث، يجب أن يكون الحد الأدنى للطلب أكبر من 40 USDT.
6. يجب استيفاء الحد الأدنى لمبلغ طلب العقود الآجلة للمطالبة بالمكافأة. لن تنجح المطالبات إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط.
7. عند المطالبة بصفقة الإيردروب الخاصة بك، ستحصل على بونص تعادل %1 من مبلغ الإيداع الخاص بك. سيستخدم هذا البونص لفتح صفقة تلقائيًا في وضع الهامش المعزول بسعر السوق في أحد أزواج تداول عقود USDT-M الآجلة الخمسة المحددة. ستكون قيمة الصفقة معادلة لقيمة إيداعك.
8. لا يمكنك المطالبة بصفقة الإيردروب إذا كان لديك صفقات قائمة أو طلبات معلقة في نفس زوج التداول. يرجى الذهاب إلى محفظة العقود الآجلة للتحقق من وجود أي صفقات مفتوحة أو طلبات معلقة قبل المطالبة.
قواعد استخدام بونص العقود الآجلة
1. لا يمكن استخدام البونص إلا لتداول العقود الآجلة. يمكن سحب الأرباح الناتجة عن المكافأة، لكن المكافأة نفسها غير قابلة للسحب.
2. يمكن استخدام البونص كهامش، وأيضا لخصم رسوم التداول والخسائر ورسوم التمويل.
3. إذا تم تحويل أي أصول من حساب العقود الآجلة قبل استخدام البونص بالكامل، فسيتم مصادرة البونص المتبقي.
4. البونص صالح لمدة أقصاها 5 أيام. سيتم إلغاء أي بونص غير مستخدم في الساعة 15:59:59 (UTC) بعد 5 أيام. يرجى الانتباه إلى مخاطر التصفية خلال هذه الفترة.
قواعد التحقق
1. يجب على المستخدمين الإيداع باستخدام طريقة الدفع الخاصة بهم. بالنسبة للإيداعات عبر التحويل البنكي، يرجى التأكد من إدخال رمز المرجع بشكل صحيح.
2. تطبق MEXC إجراءات تحقق صارمة لجميع المستخدمين. إن أي استخدام للتلاعب التقني - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البرامج النصية الإلكترونية أو الروبوتات أو العمليات المتكررة أو التسجيل الآلي للحساب—سيؤدي إلى الاستبعاد الفوري. تنطبق هذه السياسة بصرامة، حتى لو تم استخدام هذه الأساليب في مراحل محددة فقط من التسجيل أو المشاركة. علاوة على ذلك، سيتم أيضًا استبعاد المستخدمين الذين يثبت انخراطهم في ممارسات مضللة لتحسين محركات البحث، لا سيما أولئك الذين يستهدفون كلمات رئيسية مثل "شراء MEXC" أو "تسجيل الدخول إلى MEXC" أو "موقع MEXC الرسمي" أو "MEXC OTC،" من الحدث.
3. تحتفظ MEXC بالحق في تفسير الشروط النهائية لهذا الحدث واتخاذ الإجراء المناسب ضد الأنشطة الضارة أو إساءة استخدام المنصة.
4. يجب على جميع المستخدمين المشاركين الالتزام الصارم بشروط خدمة MEXC. تحتفظ MEXC بالحق في استبعاد المستخدمين الذين يشاركون في أنشطة احتيالية أو مسيئة أثناء الحدث، بما في ذلك تسجيل حسابات متعددة أو الانخراط في أي أنشطة تتعلق بأغراض غير قانونية أو احتيالية.
5. تحتفظ MEXC بحقوق التفسير النهائي لهذه الشروط. يرجى ملاحظة أنه قد تتم مراجعة هذه الشروط أو قد يتم إلغاء الحدث دون إشعار مسبق. نشجع المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بأحدث شروط الحدث.
6. تعتبر هذه الشروط جزءا لا يتجزأ من اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية الخاصة بمنصة MEXC. في حالة وجود أي تعارض، تكون لهذه الشروط الأسبقية.